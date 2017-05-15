التقى نائب وزير الخارجية خالد الجارالله رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في العراق د.توماس وييس الذي يقوم بزيارة للبلاد والوفد المرافق له.

واستعرض اللقاء الجهود التي تقوم بها المنظمة والتعاون القائم مع الكويت، حيث قدم تقريرا عن المشاريع الإنسانية التي نفذتها المنظمة الدولية للهجرة من خلال مساهمات الكويت الإنسانية في العراق.

حضر اللقاء رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في الكويت ايمان عريقات.

الى ذلك، تسلم الجارالله نسخة من أوراق اعتماد السفراء المحالين لدى الكويت وهم السفير عبدالله حميد سفيرا لجمهورية المالديف والسفير ابراهيم مومبا سفيرا لجمهورية زامبيا والسفير فيحان الفايز سفيرا لجمهورية كولومبيا.