سلم سفيرنا لدى رومانيا طلال منصور الهاجري رسالة خطية من النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الى وزير خارجية رومانيا تيودور ميليشكانو تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

واوضح الهاجري في تصريح خاص لـ(كونا) ان اللقاء الذي عقد بمقر وزارة الخارجية الرومانية تطرق الى جملة من المواضيع ذات الاهتمام المشترك خاصة المتعلقة بتنسيق المواقف في المحافل الدولية بما يساهم في تحقيق الامن والاستقرار في العالم.

وذكر انه تم كذلك بحث سبل دعم التعاون الاقتصادي وتشجيع زيادة المبادلات التجارية.

وفيما يتعلق بقضية المواطن محمد البغلي المختفي في رومانيا منذ اغسطس 2015 في ظروف غامضة اكد الهاجري ان هذه المسألة تحظى باهتمام رسمي وشعبي كبيرين.

وحث في هذا المجال السلطات الرومانية على بذل المزيد من الجهد لمعرفة مصير البغلي معربا كذلك عن تقديره الكبير لمساعيها وجهودها المبذولة سلفا لاجلاء هذه القضية.

واشار السفير الهاجري الى ان وزير الخارجية الروماني اكد له ان موضوع اختفاء المواطن الكويتي المذكور يحظى باهتمام السلطات الرومانية على اعلى المستويات وأن الأجهزة الامنية المختصة تتابع الموضوع بكل عناية وتبذل كل ما في وسعها للكشف عن مصيره.