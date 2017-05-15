بحث رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية الفريق الركن محمود فريحات سبل تعزيز العلاقات العسكرية مع نائب رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي الفريق الركن الشيخ عبدالله النواف وقائد القيادة المركزية الأميركية الفريق أول جوزيف فوتيل.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) ان ذلك جاء على هامش ندوة كبار القادة لتمرين (الأسد المتأهب 2017) التي يشارك فيها وفد عسكري كويتي رفيع المستوى برئاسة الشيخ عبدالله النواف الى جانب قيادات عسكرية من 20 دولة.

وأضافت أنه تم خلال اللقاء الثلاثي بحث عدد من الأمور التي تتعلق بالعلاقات العسكرية مع بلدانهم وتعزيز وتطوير أوجه التعاون والتنسيق في كل ما شأنه خدمة الدول الشقيقة والصديقة.

وكان الشيخ عبدالله النواف والوفد المرافق له وصلوا إلى الأردن مساء الجمعة للمشاركة في ندوة كبار القادة العسكريين على هامش تمرين (الأسد المتأهب 2017) الذي تنفذه القوات المسلحة الأردنية بالتعاون مع الجيش الأميركي بمشاركة دولية.

وتستمر الندوة التي بدأت أعمالها السبت ليومين بمشاركة وحضور قيادات عسكرية عليا وكبار الضباط من دول عدة يتقدمهم رئيسا أركان الجيش الأردني والأمريكي وقيادات من منظمة حلف شمال الأطلسي (ناتو).

ويعد تمرين (الأسد المتأهب) الذي بدأت فعالياته الأحد الماضي وتستمر حتى الـ 18 من الشهر الجاري بمشاركة دولية لقوات برية وبحرية وجوية يبلغ عددها قرابة 7200 مشارك التمارين العسكرية الأساسية في المنطقة إذ يعزز بحسب القائمين عليه التصدي للتهديدات المشتركة للأمن الاقليمي على المستوى العملي ويهدف إلى تطوير قدرات المشاركين على التخطيط وتنفيذ العمليات المشتركة الدولية.