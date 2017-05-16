استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان صباح أمس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد.

كما استقبل سموه في قصر بيان صباح أمس وزير الأوقاف ووزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري ورئيس المجمع الفقهي العراقي لكبار العلماء للدعوة والإفتاء د.أحمد حسن الطه وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.

كما استقبل صاحب السمو في قصر بيان ظهر أمس الشيخ مبارك عبدالله المبارك، وذلك بمناسبة حصوله على الوسام الوطني لجوقة الشرف برتبة فارس من الجمهورية الفرنسية.

إلى ذلك، بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة إلى السيدة لولوة صالح الملا بمناسبة منحها وسام الاستحقاق الوطني لجوقة الشرف برتبة ضابط من قبل الجمهورية الفرنسية الصديقة وذلك تقديرا لإسهاماتها في المجالات الاجتماعية والدفاع عن قضايا المرأة وحقوق الإنسان، مشيدا سموه بهذا التكريم المتميز ومتمنيا لها دوام التوفيق والنجاح.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى السيدة لولوة صالح الملا، متمنيا سموه لها دوام التوفيق والنجاح.

كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقية تهنئة مماثلة.