قلّد رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد الخضر أمس كوكبة من الضباط رتبهم العسكرية الجديدة بعد صدور المرسوم الأميري بذلك.

وقالت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الدفاع في بيان صحافي إن رئيس الأركان قلد الدفعة 23 بعد صدور مرسوم بترقيتهم من رتبة مقدم إلى رتبة عقيد، والدفعة 32 من رتبة رائد إلى رتبة مقدم بعد قراءة المرسوم الأميري عليهم.

ونقل رئيس الأركان الفريق الركن محمد الخضر تهنئة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد إلى المشمولين بالترقية، متمنيا أن يكون هذا التقليد دافعا لبذل المزيد من الجهد والعطاء المتواصل لخدمة هذا الوطن.

حضر مراسم التقليد نائب رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن عبدالله النواف وأعضاء مجلس الدفاع العسكري وعدد من كبار ضباط الجيش.