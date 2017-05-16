استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد بقصر بيان صباح وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان ووكيل وزارة الدولة لشؤون الشباب الشيخة الزين الصباح وعددا من المسؤولين بوزارة الشباب، حيث قدموا لسموه هدية تذكارية بمناسبة فوز الكويت بجائزة التميز والإبداع الشبابي واختيارها عاصمة الشباب العربي لعام 2017.

هذا، وأشاد سموه بالجهود الكبيرة المبذولة من قبل وزارة الشباب في إعطاء الفرصة والدور الأوسع للشباب وتشجيعهم على المشاركة والتفكير المبدع لتعزيز الهوية العربية لهم، مؤكدا سموه على ضرورة استثمار طاقات الشباب في تحقيق التنمية المستدامة بجميع اتجاهاتها المرتبطة بدعم هذه الفئة بحسب تخصصاتهم وميولهم واتجاهاتهم وتبادل الخبرات للنهوض في تنمية أوطانهم، متمنيا لهم كل التوفيق والسداد. حضر المقابلة رئيس المراسم والتشريفات بديوان سمو ولي العهد الشيخ مبارك صباح السالم الحمود الصباح.

من جهة أخرى، استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد بقصر بيان صباح أمس رئيس جهاز الأمن الوطني الشيخ ثامر العلي.

كما استقبل سموه سفير الكويت لدى مملكة البحرين الشقيقة الشيخ عزام الصباح.

واستقبل سموه الشيخ مبارك العبدالله، وذلك بمناسبة حصوله على الوسام الوطني لجوقة الشرف برتبة «فارس» من الجمهورية الفرنسية. كما استقبل سموه بقصر بيان أمس فلاح عيد بن جامع. كما استقبل سموه فيصل بندر الدويش.