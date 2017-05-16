يعقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعا بالرياض غدا لبحث التحضيرات لثلاث قمم على المستوى الخليجي والعربي والاسلامي مع الولايات المتحدة.

وقالت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في بيان ان وزراء الخارجية سيعقدون أعمال الدورة الـ 143 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون بمقر الأمانة في الرياض.

وأضافت أن الاجتماع سيكون برئاسة وزير خارجية مملكة البحرين رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة ومشاركة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د.عبداللطيف بن راشد الزياني.

وقال د.الزياني في البيان إن وزراء الخارجية في دول مجلس التعاون سيبحثون في لقائهم التحضيرات الجارية للقاء التشاوري لقادة دول مجلس التعاون المقرر عقده في الرياض بالإضافة الى القمة الخليجية ـ الأميركية والقمة العربية الاسلامية ـ الأميركية اللتين ستستضيفهما الرياض في 21 الجاري خلال زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للمملكة العربية السعودية.

واضاف ان الوزراء سيبحثون عددا من التقارير بشأن متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى وكذلك المذكرات والتقارير المرفوعة من اللجان الوزارية والأمانة العامة والموضوعات ذات الصلة بالحوارات الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون وعدد من الدول والتكتلات العالمية.

وذكر د.الزياني ان الاجتماع سيبحث ايضا آخر التطورات الاقليمية والدولية ومستجدات الأوضاع في المنطقة وسبل تعزيز الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب.