كادوتا: شاركت في «حسم العقبان» والضباط الكويتيون يتمتعون بمستوى رفيع وقدرات عملياتية واضحة

أسامة دياب

أثنى نائب آمر القوة الجوية في الجيش الكويتي العميد الركن عبدالله البطي على عمق وقوة ومتانة العلاقات الكويتية - اليابانية، مشيرا إلى ان العلاقات الثنائية بين البلدين تغطي مختلف مجالات التعاون السياسي والاقتصادي والأمني، لافتا إلى وجود تعاون عسكري كويتي ياباني على صعيد التدريبات المشتركة، موضحا حرص البلدين الصديقين على تطوير العلاقات بينهما.

جاء ذلك في تصريحات للصحافيين على هامش مشاركته في الحفل الذي أقامته السفارة بمناسبة الذكرى الـ 63 لتأسيس قوات الدفاع الذاتي اليابانية مساء أمس الأول في مقر إقامة السفير.

بدوره، هنأ الملحق العسكري في السفارة اليابانية دايسكي كادوتا الجيش الكويتي بقرار إعادة الخدمة العسكرية الوطنية والتي تعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح، معربا عن إعجابه الكبير بصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد لما تنعم به هذه الأرض الطيبة من أمن وأمان تحت حكم سموه.

وأضاف - في كلمته خلال الحفل: انني منذ أن عينت كملحق للدفاع في الكويت في عام 2014 كنت شاهدا على تطورات ملحوظة في العلاقات بين اليابان والكويت، وفي عام 2015 كان لي شرف المشاركة في تمرين حسم العقبان وأكثر ما أثار إعجابي خلال تلك المشاركة هو المستوى الرفيع الذي يتمتع به الضباط الكويتيون ومقدراتهم العملياتية لإتمام مثل هذا التمرين الضخم والمعقد.

ولفت إلى سعي البلدين منذ عام 2016 باتجاه عقد حوار مشترك حول الأمن، وبعد جهود حثيثة من المسؤولين في كلا البلدين، انطلق هذا الحوار ليكون علامة بارزة في تعزيز علاقات البلدين الصديقين من خلال فهم أعمق للبيئة الأمنية من أجل تعزيز العمل المشترك في الميادين التي تهم البلدين.

وأشار إلى انه في عام 2017 تم تبادل زيارات بين مسؤولين رفيعي المستوى في البلدين، حيث قام آمر كلية عبدالله المبارك للقيادة والأركان بزيارة لنظيره في اليابان، وتبادل الطرفان محادثات بناءة وشفافة عمقت فهمنا عن القوات المسلحة الكويتية.

وتابع: خلال مهمتي بذلت قصارى جهدي وقمت بواجبي على الوجه الأكمل للمساهمة في تعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين اليابان والكويت، واليوم أشعر بثقة كبيرة أن تلك الجهود قد أسفرت عن تأسيس قاعدة صلبة للتعاون الدفاعي بين البلدين، معربا عن اسفه لمغادرة الكويت في غضون شهر لانتهاء مهامه محتفظا بالكثير من الذكريات الرائعة عن هذه الأرض الطيبة وشعبها المضياف.

وأعلن عن وصول الملحق العسكري الجديد العقيد آريما خلال الشهر المقبل، متمنيا له التوفيق في مهامه.