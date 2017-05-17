الزعبي: تصنيف المهندسين ساهم في رفع مستوى أداء الكوادر الوطنية ببعض الوزارات

عقدت في الجمعية ورشة عمل مغلقة مع وفد من البنك الدولي يقوم بزيارة الكويت لبحث دراسة سبل تقليص الدورة المستندية وتشجيع بيئة الاستثمار في الكويت بمقر الجمعية.

وحضر ورشة العمل رئيس الجمعية المهندس فيصل دويح العتل وأمين السر المهندس فهد ارديني العتيبي وأمين السر المساعد وعضو مجلس الادارة المهندس حمود سالم الهدية، وسكرتير عام الجمعية المهندس راشد العنزي، وقدم أمين الصندوق السابق وعضو مجلس الادارة المهندس حمود فالح الزعبي شرحا عن دور الجمعية في قضايا قانون البناء ونظم مزاولة المهنة الهندسية وتراخيص المكاتب الهندسية ودورة اعتماد المشاريع في الكويت.

وأوضح الزعبي للوفد الزائر أن دور الجمعية استشاري وغير ملزم للجهات الحكومية، لافتا الى أن الجمعية قدمت غير مرة للجهات المعنية تعديلات لقانون البناء في الكويت ولاجراءات اصدار التراخيص للمكاتب الهندسية وأنظمة مزاولة المهنة، لافتا الى أن أغلب الجهات المعنية لم تأخذ برأي الجمعية الفنية حيث إن القانون لا يلزم هذه الجهات أو غيرها بتنفيذ مقترحات «المهندسين» فهي جمعية نفع عام تعمل وفقا لقانون إشهارها وباشراف من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

وأوضح الزعبي أن الجمعية ورغم ذلك تقوم بمحاولات جادة لتنظيم سوق العمل الهندسي وحماية المهنة الهندسية، لافتا الى وجود مجلس التصنيف الهندسي الذي يقوم بتصنيف المهندسين الى محترف واستشاري ما ساعد عدد من الوزارات التي تعتمد مخرجات هذا المجلس في الارتقاء بمهارات المهندسين العاملين فيها.

وزاد الزعبي ان الجمعية سبق وأن عرضت لوفود من البنك الدولي أكثر من مرة رؤيتها حول الكثير من المواضيع، لافتا الى زيارة وفد من البنك الجمعية في يناير 2016، حيث تم عرض رؤيتنا حول البديل الاستراتيجي الذي يتم حاليا إعادة مناقشته من السلطتين التشريعية والتنفيذية ويجب أن يكون لمؤسسات المجتمع المدني رأي فني فيه.

وقد قام بتنظيم زيارة الوفد الى الجمعية عضو مجلس الادارة السابق المهندس عبدالله معرفي، وترأس بعثة البنك الدولة محمد عبدالقادر كبير رئيس فريق المتخصصين بالقطاع الخاص ووأليسو زانيلي، مايكل دي لنت أخصائي أول قطاع المنشآت ودلال معرفي محلل عمليات.