احتفل في قصر بيان صباح أمس بتسلم صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد أوراق اعتماد كل من السفير دوسيت ماينابان سفيرا لمملكة تايلند، والسفير حاج منجل حسين سفيرا لجمهورية أفغانستان الإسلامية، والسفير عبدالله حميد سفيرا لجمهورية المالديف والسفير إبراهيم مومبا سفيرا لجمهورية زامبيا، والسفير فيحان الفايز سفيرا لجمهورية كولومبيا وذلك كسفراء لبلادهم لدى الكويت.

حضر مراسم الاحتفال رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، ووزير شؤون الديوان الأميري بالإنابة الفريق م.خالد بودي، ووكيل الديوان الأميري إبراهيم الشطي، ومدير مكتب صاحب السمو الأمير أحمد فهد الفهد، والمستشار في الديوان الأميري محمد أبوالحسن، ورئيس المراسم والتشريفات الأميرية الشيخ خالد العبدالله، ومساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم السفير ضاري العجران ورئيس هيئة الحرس الأميري العميد ركن فهد الزيد.