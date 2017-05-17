بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة أعرب فيها سموه عن استنكار الكويت وإدانتها الشديدة لحادث اطلاق قذيفة صاروخية أطلقتها عناصر إرهابية على دورية امن، والذي وقع في حي المسورة بمحافظة القطيف واسفر عن استشهاد جندي وإصابة عدد من رجال الأمن، مؤكدا سموه وقوف الكويت التام مع المملكة العربية السعودية الشقيقة وتأييدها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها، مجددا سموه موقف الكويت الرافض للإرهاب بجميع أشكاله وصوره ووقوفها مع المجتمع الدولي للقضاء عليه، كما ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بشهيد الحادث الإرهابي، سائلا المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وان يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية وان يحفظ المملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق من كل سوء ومكروه.

كما بعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة ضمنها سموه خالص تعازيه ومواساته بشهيد الحادث الإرهابي الذي وقع في حي المسورة بمحافظة القطيف مبتهلا سموه إلى المولى جل وعلا أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته وان ينعم على المصابين بسرعة الشفاء والعافية وان يحفظ المملكة العربية السعودية الشقيقة من كل سوء ومكروه.



وبعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقية تعزية مماثلة.