قال سفيرنا لدى أستراليا نجيب البدر أمس انه اطلع في مدينة كيرنز في اقصى شمال ولاية كوينزلاند الاسترالية على فرص التعاون والاستثمار المتاحة فيها.



وأوضح البدر في بيان تلقته «كونا» ان زيارته الرسمية الى المدينة الواقعة شمالي أستراليا استمرت 3 أيام تلبية لدعوة وزيرة خارجية أستراليا جولي بيشوب لرؤساء البعثات الديبلوماسية في العاصمة كانبيرا، لافتا الى انه بحث مع رئيسة وزراء ولاية كوينزلاند أناستاسيا بلاشوك سبل تطوير التعاون الثنائي كما تم استعراض القدرات المتنوعة والديناميكية التي يتمتع بها اقتصاد الولاية.

والتقى خلال الزيارة عددا من مسؤولي الشركات التجارية والاستثمارية والتعليمية في مدينة كيرنز مشيدا بحجم الإمكانات الاقتصادية الكبيرة التي تتمتع بها.

كما قام البدر بزيارة جامعة جيمس كوك الرائدة في مجال الابتكار وتعزيز النظم الصحية الاستوائية والتنمية الاقتصادية، وعددا من المراكز العلمية والبحثية المتطورة في مجال استزراع الأسماك حيث اطلع على التقنيات المستخدمة في هذا المجال الى جانب عدد من مراكز دراسات التنوع البيولوجي وأمراض النباتات الاستوائية والقضاء على حمى الضنك.



وقام بزيارة ميدانية للحاجز المرجاني الشهير الذي يستقبل ثلاثة ملايين زائر سنويا ويعد البوابة السياحية والاقتصادية الأساسية لمدينة كيرنز.