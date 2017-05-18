الزيارة استهدفت تعزيز العلاقات الكويتية - الصينية في مختلف المجالات

غادر وزير شؤون الديوان الأميري وعضو المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الشيخ ناصر صباح الأحمد والوفد المرافق له جمهورية الصين الشعبية أمس، مختتما زيارة رسمية استمرت أياما عدة، تلبية لدعوة من وزير الشؤون الخارجية الصيني وانغ يي، ورئيس لجنة التنمية والإصلاح الوطنية الصينية شوي شاو شي للمشاركة في منتدى «الحزام والطريق» للتعاون الدولي.

والتقى وزير شؤون الديوان الأميري على هامش مشاركته في المنتدى نائب الرئيس الصيني لي يوانشاو في قصر الشعب بوسط العاصمة بكين، حيث بحثا سبل تعزيز العلاقات الكويتية - الصينية في مختلف المجالات، خاصة في تحقيق أهداف «رؤية 2035» لاستعادة الكويت ريادتها ودورها الإقليمي والدولي كمركز مالي وتجاري.

حضر اللقاء من الجانب الصيني كل من نائب رئيس مجلس اللجنة الوطنية للتنمية والاصلاح التابع للرئاسة الصينية وانغ زياوتاو ومساعد وزير الخارجية تشيان هونغ شان والمدير العام للمكتب العام للحزب الشيوعي الصيني ومساعد وزير الخارجية لشؤون غرب آسيا وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية الصينية دينغ لي ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون غرب آسيا وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية شياو جونزنغ ومستشار شؤون المراسم بوزارة الخارجية ورئيس ادارة شؤون غرب آسيا وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية.

وكان في وداع الشيخ ناصر صباح الأحمد والوفد المرافق على أرض المطار سفيرنا لدى جمهورية الصين الشعبية سميح جوهر حيات ومساعد وزير الخارجية الصينية لشؤون غرب آسيا وشمال أفريقيا السفير دينغ لي ونائب مساعد وزير الخارجية الصينية لشؤون غرب آسيا وشمال افريقيا السفير شياو جونزنغ وكبار المسؤولين الصينيين وأعضاء السفارة ورؤساء المكاتب التمثيلية المعتمدين في العاصمة الصينية (بكين).

وضم الوفد المرافق لوزير شؤون الديوان الأميري الى المنتدى كلا من السفير حيات وأعضاء المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د.خالد النصار وعبدالفتاح معرفي ويوسف العيسى وعبداللطيف المشاري، وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات وليد القلاف، والمستشار الاسبق لوزيرة التخطيط بدر الهاجري، ومدير مكتب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ حمد خالد الحمد، ومدير إدارة الشؤون المحلية بمكتب وزير شؤون الديوان الأميري لولوة النعمة.