استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، بقصر بيان صباح أمس، سمو الشيخ ناصر المحمد.

واستقبل سمو ولي العهد، بقصر بيان صباح أمس، رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد.

كما استقبل سموه، بقصر بيان صباح أمس، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد.

واستقبل سمو ولي العهد، بقصر بيان أمس، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح.

كما استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، بقصر بيان صباح أمس، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات م.سالم الأذينة.