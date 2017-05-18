استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، بقصر بيان صباح أمس، سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد.

واستقبل صاحب السمو، بقصر بيان صباح أمس، رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.

كما استقبل سموه، بقصر بيان صباح أمس، سمو الشيخ ناصر المحمد.

واستقبل صاحب السمو الأمير، بقصر بيان صباح أمس، رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد.

كما استقبل سموه، بقصر بيان ظهر أمس، غبطة البطريرك الكاثوليكوس آرام الأول كاثوليكوس الأرمن الارثوذكس، وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.

وحضر المقابلة، وزير شؤون الديوان الأميري بالإنابة الفريق م.خالد بودي.

كما بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة إلى ملك مملكة النرويج الصديقة الملك هارالد الخامس، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا له موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق دوام التقدم والازدهار.



وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى ملك مملكة النرويج الصديقة الملك هارالد الخامس، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا له موفور الصحة والعافية.



كما بعث سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقية تهنئة مماثلة.