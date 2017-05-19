احتفلت صباح امس كلية مبارك العبدالله للقياده والأركان المشتركة بتخريج دورة القيادة والأركان المشتركة رقم 21.

وفي كلمته، خلال الحفل اعرب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد عن فخره واعتزازه بما صلت اليه الكلية بمستوى يضاهي أرقى الكليات الأكاديمية للعلوم العسكرية في العالم، موجها الشكر الى المملكة المتحدة الصديقة على تعاونها الذي ساعدنا للوصول لهذه المستوى كما عبر عن سعادته بأن معظم المعلمين في الكلية من أبنائنا الضباط الكويتين، وأوضح ان وجود عدد كبير من الضباط الدارسين من جيوش الدول الشقيقة والصديقة يؤكد رقي مستوى التعليم الأكاديمي الذي وصلت إليه الكلية، وتمنى لكل الخريجين التوفيق والنجاح في حياتهم العلمية والعملية.

وفي الختام، هنأ رئيس الاركان العامة للجيش الفريق الركن محمد الخضر على حصوله الثقة الغالية من صاحب السمو الأمير القائد الاعلى للقوات المسلحة الشيخ صباح الاحمد وتجديد له لثلاث سنوات كرئيس للإركان ولم يحصل عليها الا هو اهل لها.

من جانبه، ألقى آمر كلية مبارك العبدالله للقيادة والأركان المشتركة اللواء الركن بحري عبدالله دشتي كلمة رحب من خلالها بنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد والضيوف الكرام، وأعرب فيها عن التطور المستمر والعمل المؤسسي والأكاديمي الذي وصلت إليه الكلية، بما يحقق الأهداف من خلال تخريج كوكبة من الضباط القادة على مستوى عالٍ من الكفاءة والقيادة.

وأشار إلى أن الكلية تؤمن بوجوب بذل كل الجهد لخدمة هذا الوطن المعطاء، من خلال تأهيل الضباط القادة في الجيش الكويتي، مؤكدا أنها تقوم بوضع خطة عمل لتطوير المنهاج بما يتوافق مع متطلبات الجيش الكويتي كما ونوعا وموائمة سياسة واستراتيجية الدفاع والعقيدة القتالية تكاملا ودعماً لمنظومة مجلس التعاون الخليجي وتنسيقا وتفاهما مع الدول الصديقة والائتلاف الدولي، كما هنأ الخريجين وتمنى لهم مستقبلا افضل وجهدا ابرز في وحداتهم.

من جهته، اوضح كبير المعلمين بكلية مبارك العبدالله للقيادة والأركان المشتركة العقيد الركن طلب خليفة الفليج ان الكلية تعمل بشكل دائم على تطوير المناهج الدراسية بما يخدم العملية التعليمية بالكلية، وأن أهمية الدراسة بالكلية ودورها في تأهيل الضباط القادة لتسلم زمام القيادة في وحداتهم، وان الكلية تعمل دائماً على تأهيل الضباط وتدريبهم على التفكير المنطقي والتحليل المبني على الدقة والمرونة والقدرة والمعرفة بالأمور القيادية لتطبيق عقيدة القتال لعمليات القوات المشتركة في جميع انواعها.

بعد ذلك قام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع بتوزيع الجوائز والشهادات على الخريجين وتكريم المتفوقين والمتميزين منهم.

حضر حفل التخريج محافظ حولي الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف ورئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد الخضر ومجموعة من سفراء الدول الشقيقة والصديقة وأعضاء مجلس الدفاع العسكري وعدد من كبار الضباط من الدول الشقيقة والصديقة ومن قادة الجيش.