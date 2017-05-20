تعقد اللجنة الحكومية الكويتية - المنغولية أول اجتماع لها الأسبوع المقبل لتعزيز التعاون وبحث فرص الاستثمار بين البلدين الصديقين بحسب ما اوردته وكالة انباء منغولية.

وذكرت وكالة انباء «مونتسام» الرسمية ان الجانبين سيبحثان في الاجتماع المقرر عقده في الكويت يومي الـ 23 والـ 24 من مايو الجاري عددا من الاتفاقات ومذكرات التفاهم في مجالات تشمل الجوانب الطبية والصحية ورصف الطرق.

واضافت انه سيتم ايضا بحث الاشتراطات الصحية لتصدير اللحوم المنغولية إلى الكويت وهيئات المعايير بين البلدين.

واضحت ان الوفد المنغولي الذي سيشارك في الاجتماعات سيكون برئاسة رئيس أمانة مجلس الوزراء المنغولي جميان منخبات.