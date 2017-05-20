جدد سفيرنا لدى العراق سالم الزمانان دعم الكويت للعراق في الحرب على الارهاب وعدم توانيها في مساعدة النازحين العراقيين.

وقال الزمانان لـ«كونا» انه التقى رئيس كتلة دولة القانون النيابية د. علي الاديب واكد خلال اللقاء وقوف الكويت الى جانب العراق وتقديم المساعدة لتخفيف معاناة النازحين.

واضاف انه بحث مع الاديب الاستعدادات لعقد مؤتمر يتعلق بإعادة اعمار المناطق المنكوبة في العراق.

بدوره، اعرب الاديب في بيان بعد اللقاء عن تقديره لوقوف الكويت مع العراق ومساهمتها في المشاريع الانسانية وغيرها من المشاريع الهادفة.

واكد ان الجيش العراقي سينتصر على ما يسمى بتنظيم (داعش) ويعلن تحرير جميع الاراضي من قبضة التنظيم، مضيفا ان العراق يسعى لتحقيق الامن والاستقرار في المنطقة والتخلص من تركة النظام العراقي البائد.