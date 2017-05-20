بحث وزير التخطيط العراقي سلمان الجميلي مع سفيرنا لدى العراق سالم الزمانان الدور الكويتي في دعم إعادة إعمار المدن المحررة من سيطرة ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية (داعش).

وقالت وزارة التخطيط العراقية في بيان صدر اثر اللقاء ان الجانبين بحثا عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك من بينها تطوير العلاقات بين البلدين في المجالات التجارية والاقتصادية.

كما بحث الجانبان دور الكويت في دعم العراق لإعادة الاستقرار والاعمار للمناطق المحررة وآليات الاستفادة من هذا الدعم في تنفيذ المشروعات الخدمية لتوفير الظروف الحياتية المناسبة لأبناء المناطق المحررة العائدين من النزوح.

وتطرق الجانبان في هذا السياق الى موضوع المؤتمر المتعلق بإعادة إعمار المناطق المنكوبة في العراق.