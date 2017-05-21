أعرب وزير مغربي أول من أمس عن أمل بلاده في تطوير علاقات التعاون المشترك مع الكويت لاسيما في مجال الدفاع.



جاء ذلك خلال لقاء الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المغربية المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي مع سفير الكويت لدى المغرب عبد اللطيف اليحيا.



وأشاد الوزير المغربي بمستوى العلاقات الأخوية التي تجمع بين البلدين فيما أعرب في الوقت نفسه عن الأمل في الارتقاء بها إلى مستويات أرحب لاسيما في مجال الدفاع.



ومن جانبه قال السفير اليحيا في تصريح لـ «كونا» عقب الاجتماع: إن اللقاء تناول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها لاسيما في مجال التعاون العسكري بما يخدم مصالح البلدين.