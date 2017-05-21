قدم سفيرنا لدى المكسيك متعب المطوطح نسخة من أوراق اعتماده سفيرا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى جمهورية نيكارغوا إلى وزير خارجية نيكاراغوا دانيس مونكادا كوليندريس.

وذكرت السفارة الكويتية لدى المكسيك في بيان تلقته «كونا» أمس ان السفير المطوطح نقل تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الى رئيس نيكاراغوا دانييل اورتيغا سافيدرا كما نقل أيضا تحيات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد إلى الوزير كوليندريس.

وأبدى السفير المطوطح رغبة الكويت الصادقة في المضي قدما لتنمية العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط البلدين وتطويرها ونقلها الى آفاق أرحب من التعاون في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك بما يصب في مصلحة البلدين وشعبيهما وتحقيقا للرؤية الحكيمة لكلا القيادتين.

ونقل البيان عن الوزير كوليندريس وصفه علاقات بلاده مع الكويت بأنها «اخوية متميزة»، معربا عن تطلعه الى تعزيز علاقات التعاون الثنائي في المجالات كافة.

ونقل كوليندريس تحيات الرئيس دانييل اورتيغا الى صاحب السمو متمنيا لسموه موفور الصحة والسعادة وللكويت المزيد من التقدم والازدهار.