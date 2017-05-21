في إطار أهداف الوثيقة الاستراتيجية للحرس الوطني (2020) والخاص بتعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع المؤسسات العسكرية في الدول الشقيقة والصديقة، يقوم وفد برئاسة وكيل الحرس الوطني الفريق ركن م. هاشم الرفاعي بزيارة رسمية إلى كل من مملكة إسبانيا وجمهورية البرتغال الصديقتين لبحث فتح قنوات تعاون جديدة في المجال العسكري والأمني.

وسيقوم الوفد بزيارة تعد الأولى من نوعها إلى قوات الحرس المدني الإسباني، حيث يناقش وكيل الحرس الوطني مع المدير العام للحرس المدني الإسباني سبل التعاون بين الجانبين.

كما سيتوجه الوفد إلى جمهورية البرتغال الصديقة لزيارة الحرس الوطني الجمهوري البرتغالي لمناقشة قنوات التعاون المشترك وتبادل الخبرات، وسيلتقي الرفاعي بالقائد العام للحرس الوطني الجمهوري البرتغالي، وسيقدم الوفد إيجازا عن مهام الحرس الوطني أمام المنظمة الأورومتوسطية لقوات الشرطة والدرك التي يسعى للانضمام إليها بهدف تسهيل التفاهم بين الحرس الوطني والمؤسسات الأمنية في البلدان المشتركة في المنظمة مع التركيز على مواصلة تعزيز العلاقات وتبادل المعلومات والخبرات.

يضم الوفد مدير مديرية الإمداد والنقليات في الحرس الوطني العقيد م. خالد عبدالسلام مجيد، والمقدم ركن نادر ناصر، ورئيس فرع المتابعة الرائد أنور سعد.