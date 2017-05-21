أسامة دياب

أكد القائم بالأعمال في السفارة الإريترية لدى البلاد إدريس محمد علي عمق ومتانة العلاقات الإريترية - الكويتية، مشيدا بتطورها على مختلف الأصعدة برعاية ودعم من القيادة السياسية في البلدين، معربا عن أمله في أن تتنوع مجالات التعاون لأفاق أوسع وأرحب تعود بالنفع على الشعبين الشقيقين.

وقال في كلمته التي ألقاها خلال الحفل الذي اقامته السفارة الإريترية لدى البلاد مساء أمس الأول بمناسبة العيد الوطني الذكرى الـ 26 للاستقلال بحضور لافت من أبناء الجالية في الكويت: إن الاحتفال بعيد الاستقلال هذا العام يأتي تحت شعار «نبراس الاستقلال للتطور المستدام» ويعكس حرص الحكومة الإريترية على التنمية المستدامة وتطوير قدرات البلاد كبديل وحيد لمواجهة المؤامرات التي تحاك ضد أبناء الشعب، وكوسيلة مهمة لانتشال الاقتصاد الإريتري من حالة الركود التي عانى منها لفترات طويلة، وأن الشعب الإريتري قد نال استقلاله بتضحيات ابنائه.



وأشار إلى أن العام الماضي قد شهد تحركا سياسيا وديبلوماسيا إريتريا أعطى دفعة قوية للعلاقات بين إريتريا ومختلف دول المنطقة.