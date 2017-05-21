أعلن سفيرنا لدى النمسا ومندوبها الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا صادق معرفي أمس ان الكويت ستنظم فعالية رفيعة المستوى الخميس المقبل لعرض جهودها في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود.

وقال معرفي في تصريح لـ «كونا» ان الفعالية سيجري تنظيمها على هامش أعمال الدورة الـ 26 للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية التي تنطلق في فيينا غد الاثنين وتستمر خمسة أيام بمشاركة وفد رفيع المستوى من الكويت برئاسة وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.فالح العزب الى جانب مسؤولين وخبراء كبار مختصين في مجال مكافحة الجريمة، موضحا ان الفعالية ستكون معنية بجهود الكويت وإنجازاتها في مجال مكافحة الإرهاب واستعراض محاربة هذه الآفة من خلال التعاون الدولي ضد تنظيم «داعش».

وأضاف انها ستسلط الضوء أيضا على تنفيذ قرارات مجلس الأمن وعرض التشريعات الوطنية ذات الصلة وتطبيقها من خلال الجهاز القضائي، إضافة إلى ابراز الدور الأمني في البحث والتحري ومكافحة التطرف وحماية الشباب من خلال التوعية الإعلامية، موضحا ان ممثلين عن الجهات الحكومية في الكويت من وزارات الخارجية والعدل والإعلام والداخلية والنيابة العامة سيشاركون في هذه الفعالية التي تعد الأولى من نوعها التي تنظمها الكويت على هامش دورات لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية منذ انشائها عام 1992.

وذكر ان مشاركة الكويت بوفد رفيع المستوى في فعاليات الدورة الـ 26 للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية التي تمثل محفلا سنويا دوليا مهما تأتي انطلاقا من روح المسؤولية المشتركة والتزامها المطلق بدعم سيادة القانون وإرساء العدالة وأهمية التعاون الدولي والإقليمي في مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكولاتها الملحقة بها ومكافحة الإرهاب والتصدي للجرائم المتعلقة بالممتلكات الثقافية والإلكترونية.

وفيما يتعلق بجدول أعمال الدورة أوضح معرفي ان المواضيع المدرجة لهذا العام تتعلق بتنفيذ الاستراتيجيات الشاملة والمتكاملة لمنع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية ومشاركة الجمهور والسياسات الاجتماعية والتعليم دعما لسيادة القانون وبحث المسائل المتعلقة باتجاهات الجريمة على الصعيد العالمي.