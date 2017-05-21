التعاون مع الوكالات الدولية المتخصصة يقدّم فرصاً لتطوير الكوادر والكفاءات الوطنية





روما: ثمّن سفيرنا لدى إيطاليا الشيخ علي الخالد دور بيت التمويل الكويتي، مؤكدا أهمية مد علاقات تعاونه الى المنظمات التنموية الدولية تعزيزا لرسالة الكويت ودورها الريادي في دعم التنمية في العالم.



جاء ذلك خلال استقبال السفير الخالد مساعد مدير مركز العلاقات العامة ببيت التمويل عبدالله السيف ومساعد مدير البحوث والفتوى عبدالرحمن المعتوق عضوي وفد بيت التمويل الكويتي في مقر السفارة بروما بمناسبة زيارة الوفد لمقر الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) لبحث سبل التعاون التنموي المشترك.



وذكرت سفارتنا في بيان ان السفير الخالد رحب بوفد بيت التمويل يرافقه مستشار نائب رئيس (ايفاد) قيس الجوعان، مشيرا إلى أهمية وقيمة ما ينهض به بيت التمويل من عمل ريادي ناجح في مجال المعاملات المالية الإسلامية على مدى عقود ومواكبته للتطوير المطرد.



وقال: ان الخالد أكد أهمية مشاركة بيت التمويل الكويتي كمؤسسة متميزة في الفعاليات الدولية المتعلقة بالتمويل الإسلامي، لا سيما ما ينظم منها في ايطاليا، حيث توجد مقار منظمات الأمم المتحدة الثلاث المعنية بالتنمية الزراعية والمجتمعية والغذاء والتغذية.



وثمّن اللقاء المرتقب يومي 22 و23 الجاري مع (ايفاد) لفتح مجالات التعاون المثمر مع هذه المنظمة التي تعد الكويت شريكا رئيسيا، مؤكدا أهمية ان يمتد هذا التعاون ليشمل كذلك منظمة الأغذية والزراعة (فاو) ومع برنامج الأغذية العالمي التي تتلاقى مع دور الكويت الريادي في العمل التنموي والإنساني ضمن أهداف أجندة 2030 للتنمية المستدامة.



وشدد السفير الخالد على أهمية الاستفادة من خبرات وجهودها في دعم مشروعات وخطط التنمية الزراعية، لا سيما في المناطق الصحراوية وكذلك في تطوير وتعظيم الاستفادة المستدامة من الموارد البحرية والسمكية والحفاظ على الثروات الطبيعية والتوازن البيئي.



وفي هذا السياق، لفت الشيخ علي الخالد الى ما تنطوي عليه علاقات التعاون مع هذه الوكالات الدولية المتخصصة والرئيسية من فرص تطوير والارتقاء بالكوادر والكفاءات الوطنية وفق أعلى مستويات المهنية والوظيفية في إطار حرص الدولة الخاص بالتنمية البشرية، مؤكدا تشجيعه ودعمه لالتحاق الشباب الكويتي بالعمل في المنظمات والمؤسسات الدولية.