استقبل سفير مملكة البحرين الشيخ خليفة بن حمد آل خليفة قداسة بطريرك الأرمن الأرثوذكس الكاثوليكوس آرام الأول بمناسبة زيارته الأخيرة للكويت لافتتاح الكنيسة والمطرانية الجديدة للجالية الأرمينية حيث أقام مأدبة غداء على شرف قداسة البطريرك بحضور عدد من السفراء والوجهاء ورجال الدين. وقد أشاد قداسة البطريرك بدعم مملكة البحرين للتسامح والحوار بين الحضارات والثقافات والأديان والمذاهب المختلفة، والدور الفعال لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في ترسيخ مبدأ حوار الحضارات والتسامح والاحترام المتبادل بين الحضارات، وذلك من خلال رؤية جلالته وحرصه على استضافة العديد من المؤتمرات والمنتديات بحضور كبار العلماء ورجالات الدين والمفكرين من مختلف الديانات.

وقد قام السفير الشيخ خليفة بن حمد آل خليفة بتقديم الشكر لقداسة البطريرك آرام الأول على تلبية الدعوة التي تجسد روح العيش المشترك بين أصحاب الرسالات السماوية والآخر، وتعطي دليلا ناصعا ان هناك عقلاء وحكماء في هذا العالم، مستذكرا ما تقوم به الكويت الشقيقة بقيادة صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد من جهود نيرة لحوار الحضارات.