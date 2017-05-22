استقبل سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد بقصر السيف صباح امس رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم.

كما استقبل سمو نائب الأمير وولي العهد بقصر السيف صباح امس سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك.

واستقبل سمو نائب الأمير وولي العهد بقصر السيف صباح امس وزير شؤون الديوان الاميري وعضو المجلس الأعلى للتخطيط الشيخ ناصر صباح الأحمد وأعضاء المجلس الأعلى للتخطيط حيث قدموا لسموه شرحا تفصيليا حول زيارة الوفد الكويتي الى جمهورية الصين الصديقة لمشاركتهم في منتدى الحزام والطريق الاقتصادي للتعاون الدولي والذي عقد خلال الفترة من 14 الى 15 مايو 2017.

وقد شكرهم سموه متمنيا ان يسهم هذا المنتدى في تعزيز التعاون التجاري والاستثماري الدولي والتواصل الإنساني، مؤكدا سموه على ضرورة تعزيز النشاط الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل وزيادة الايرادات غير النفطية تحقيقا للرغبة السامية لصاحب السمو الامير الشيخ صباح الأحمد في تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري عالمي ورؤية الكويت 2035 متمنيا لهم التوفيق والنجاح.

حضر المقابلة رئيس المراسم والتشريفات بديوان سمو ولي العهد الشيخ مبارك صباح السالم.