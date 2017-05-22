أشاد سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى العراق دوغلاس سيليمان بالجهود الإنسانية التي تقوم بها الكويت لاسيما مبادراتها الاغاثية الرامية لتخفيف معاناة النازحين العراقيين.

وأثنى السفير سيليمان في تصريح صحافي عقب لقائه نائب رئيس مجلس ادارة جمعية الهلال الأحمر أنور الحساوي على برامج الجمعية الهادفة لإغاثة الأسر العراقية النازحة.

وأوضح ان برامج الجمعية حظيت بإشادة السلطات العراقية وكذلك المنظمات الإنسانية العاملة هناك مبينا انه اطلع خلال اللقاء على مختلف الجوانب الإنسانية التي تعنى بها (الهلال الأحمر) محليا ودوليا وما تقوم به من جهود اغاثية حول العالم.

وأضاف ان اللقاء تطرق لاستعراض الدور والجهد الإنساني للكويت إزاء النازحين العراقيين ضمن حملة «الكويت بجانبكم».

من جانبه أكد أنور الحساوي في تصريح التزام «الهلال الأحمر» باستمرار مشاوراتها مع الأطراف المعنية بأزمة اللاجئين في العراق بغية تقديم يد العون والمساعدة لهم.