صاحب السمو التقى وزير الأوقاف ورئيسة مجلس الأمناء لمركز الحسين لأمراض السرطان

استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان صباح أمس سمو الشيخ ناصر المحمد.

كما استقبل صاحب السمو الأمير بقصر بيان صباح أمس رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد المستشار عبدالرحمن النمش.

كذلك استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان صباح أمس وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري وصاحبة السمو الملكي الأميرة غيداء طلال رئيسة مجلس الأمناء لمركز الحسين لأمراض السرطان، وذلك بمناسبة زيارتها للبلاد.

حضر المقابلة نائب وزير شؤون الديوان الأميري بالإنابة الفريق م. خالد عبدالله بودي.

إلى ذلك بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقيتي تعزية الى الملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية الصديقة وإلى تيريزا ماي رئيسة وزراء المملكة المتحدة الصديقة عبر فيهما سموه عن استنكار الكويت وإدانتها الشديدة للتفجير الإرهابي الذي استهدف قاعة للاحتفالات بمدينة مانشستر والذي أسفر عن سقوط العشرات من الضحايا والمصابين مجددا سموه موقف الكويت الرافض لهذه الأعمال الإرهابية التي تستهدف أرواح الأبرياء والآمنين ووقوفها إلى جانب المملكة المتحدة الصديقة وتأييدها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها، كما ضمنهما سموه خالص تعازيه وصادق مواساته لأسر الضحايا راجيا لهم الرحمة وللمصابين سرعة الشفاء والعافية.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقيتي تعزية الى الملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية الصديقة وإلى تيريزا ماي رئيسة وزراء المملكة المتحدة الصديقة ضمنهما سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا التفجير الإرهابي الذي استهدف قاعة للاحتفالات بمدينة مانشستر راجيا للضحايا الرحمة وللمصابين سرعة الشفاء.

كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقيتي تعزية مماثلتين.