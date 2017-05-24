بحث وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الاعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله في مكتبه بقصر السيف أمس الثلاثاء مع وفد من جمهورية منغوليا عددا من الموضوعات ذات الصلة بدعم وتعزيز العلاقات الاقتصادية والفنية بين الكويت ومنغوليا.

وأكد العبدالله خلال استقباله الوفد المنغولي برئاسة وزير الدولة ومدير مكتب الحكومة وعضو البرلمان ورئيس الجانب المنغولي في اللجنة الكويتية المنغولية المشتركة جاميان مونخ بات، حرص وسعي الكويت الدائم لتنمية وتطوير علاقات التعاون بين البلدين الصديقين.

حضر اللقاء وكيل وزارة المالية المساعد للشؤون الاقتصادية سامي الصقعبي.