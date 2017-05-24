دعت سفارتنا لدى المملكة المتحدة جميع المواطنين والطلبة الكويتيين المتواجدين في مدينة مانشستر شمال لندن الى توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن اماكن التجمعات والالتزام بتعليمات الشرطة البريطانية.

وطالبت السفارة في بيان المواطنين بالاتصال على الرقم 004475903400 في حال حدوث امر طارئ.

من جهته، قال رئيس المكتب الثقافي د.فوزان الفارس انه تم التواصل مع الطلبة في مانشستر للاطمئنان عليهم وتم التعاون مع الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع المملكة المتحدة وايرلندا لإيصال رسالة التحذير الى جميع الطلبة المتواجدين في مانشستر.