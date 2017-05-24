أعرب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية عن ادانة واستنكار الكويت الشديدين لحادث التفجير الاجرامي الذي وقع في مدينة مانشستر بالمملكة المتحدة الصديقة فجر أمس الثلاثاء واسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى الابرياء.

وشدد المصدر على موقف الكويت المبدئي والثابت المناهض للعنف والارهاب ايا كان مصدره او مسبباته، مؤكدا وقوف الكويت الى جانب الاصدقاء في المملكة المتحدة وتأييدها في كل ما تتخذه من اجراءات للحفاظ على امنها واستقرارها.

واختتم المصدر تصريحه بالإعراب عن خالص التعازي وصادق المواساة للمملكة المتحدة الصديقة ولأسر الضحايا وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.