أكد عضو مجلس الدولة الصيني يانغ جيه تشي أن منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي الذي اختتمت فعالياته مؤخرا رسم خارطة الطريق لنجاح مبادرة الحزام والطريق وحدد بوضوح ملامح التعاون المستقبلي.

وقال يانغ إن المنتدى الذي عقد في بكين على مدار يومين أوضح تنسيق المشروعات التي سوف تنفذ من خلال إطار المبادرة. وحقق المنتدى قائمة من النتائج التي تضمنت 76 اتفاقا تضم أكثر من 270 نتيجة مفصلية في خمسة مجالات اساسية وبالتحديد السياسة والبنية الاساسية والتجارة والمال والترابط بين الشعوب.

وأضاف يانغ «ان المنهج الكبير للمبادرة تحول إلى خارطة طريق واضحة»، خصوصا ان المنتدى كان أكبر نشاط ديبلوماسي متعدد الاطراف اقترحته وأقامته الصين منذ تأسيس جمهورية الصين الشعبية.

وبعث المنتدى بإشارة إيجابية لكل الاطراف للعمل معا من أجل بناء مجتمع للمستقبل المشترك الذي سوف يكون بالغ الأهمية بالنسبة للصين والعالم.

وأشار يانغ إلى أن الصين ليست لديها دوافع أنانية أو تتبع مصالح أنانية واستضافت المنتدى بموقف اتسم بالانفتاح والشمولية والديموقراطية والشفافية.

وأشار الى أن المنتدى تكون من حفل افتتاح وقمة مائدة مستديرة واجتماعات على مستوى عال من أجل تأمين أن تكون لكل الاطراف الفرصة للمشاركة الكاملة في المنتدى.

وذكر يانغ أنه يعتقد أن المشاركة العريضة والعميقة لكل الاطراف المتضمنة في المبادرة سوف تسهم بقوة في تطور الصين والعالم.