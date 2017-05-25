استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد بقصر بيان صباح امس رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم.
كمـا استقبــل سمـــوه بقصر بيان صباح امس سمو رئيس مجلـــس الـوزراء الشيخ جـابـر المبارك.
واستقبل سمو ولي العهد بقصر بيان صباح امس نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد.
واستقبل سمو ولي العهد بقصر بيان امس نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح.
واستقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد بقصر بيان صباح امس الشيخ أحمد العبد الله.
كما استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد بقصر بيان صباح امس الشيخ د.طلال الفهد.