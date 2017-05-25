الأمير هنأ رئيس إريتريا بالعيد الوطني



استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان صباح امس سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد.



كما استقبل سموه بقصر بيان صباح امس رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.



واستقبل سموه بقصر بيان صباح امس سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك.

كما استقبل سموه بقصر بيان صباح امس النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد.

واستقبل صاحب السمو الأمير بقصر بيان صباح امس النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ووزير الخارجية والتجارة الثاني والوزير بمكتب رئيس الوزراء بسلطنة بروناي دار السلام بهين ليم جوك سينغ وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.



حضر المقابلة نائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح.

هذا، وبعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة إلى مدير عام مؤسسة الكويت للتقدم العلمي د. عدنان شهاب الدين بمناسبة منحه وسام (جوقة الشرف) برتبة فارس من قبل الجمهورية الفرنسية وذلك تقديرا لإسهاماته العلمية في مجال الطاقة، مشيدا سموه بهذا التكريم المتميز، ومتمنيا له دوام التوفيق والنجاح.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى د.عدنان شهاب الدين بمناسبة منحه وسام (جوقة الشرف) برتبة فارس من قبل الجمهورية الفرنسية، متمنيا سموه له دوام التوفيق والنجاح.



كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقية تهنئة مماثلة.

وبعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة إلى معالي سعود العسعوسي بمناسبة فوزها بجائزة (صناع الأمل) الإماراتية المقدمة من نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ووزير الدفاع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وذلك تقديرا لإسهاماتها التطوعية والإنسانية، مشيدا سموه بهذا التكريم المتميز، ومتمنيا لها دوام التوفيق والنجاح.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى معالي العسعوسي بمناسبة فوزها بجائزة (صناع الأمل) الإماراتية المقدمة من نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ووزير الدفاع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، متمنيا سموه لها دوام التوفيق والنجاح.



كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقية تهنئة مماثلة.

وبعث صاحب السمو الأمير ببرقية تهنئة الى الرئيس إسياس أفورقي رئيس دولة إريتريا عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا له موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق دوام التقدم والازدهار.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة الى الرئيس إسياس أفورقي رئيس دولة إريتريا ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا له موفور الصحة والعافية.



كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقية تهنئة مماثلة.