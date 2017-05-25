بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية تعزية الى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة أعرب فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور له باذن الله تعالى صاحب السمو الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي بن عبدالله بن جلوي آل سعود، سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم الأسرة المالكة جميل الصبر وحسن العزاء.



وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية الى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة أعرب فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي بن عبدالله بن جلوي آل سعود سائلا المولى جل وعلا أن يتغمده بواسع مغفرته ورحمته وأن يسكنه فسيح جناته.



كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقية تعزية مماثلة.