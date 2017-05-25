استقبل وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ ناصر صباح الأحمد وزير الدولة وعضو البرلمان ورئيس الجانب المنغولي في اللجنة الكويتية المنغولية المشتركة جاميان مونخ بات يرافقه وفد يضم عضو البرلمان بابيل خان كابدي اسلام وعضوة البرلمان ساران شيميغ باتشاك ومستشار رئيس الوزراء أناند بازار تسوغت اوشير ومدير افريقيا والشرق الأوسط بوزارة الشؤون الخارجية جان شاك دامين.
حضر المقابلة كل من سفير الكويت لدى منغوليا خالد الفضلي وسفير منغوليا لدى الكويت تشين توشق زوريقت والوكيل المساعد للشؤون الاقتصادية في وزارة المالية سامي الصقعبي. وبحث الجانبان القضايا ذات الاهتمام المشترك.