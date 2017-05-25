استقبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد امس الوزير الثاني للشؤون الخارجية والتجارة في بروناي دار السلام ليم جوك سينغ.



وقالت وزارة الخارجية في بيان صحافي ان الجانبين عقدا مباحثات ثنائية استكمالا وتفعيلا لما تم بحثه اثناء الزيارة الرسمية التي قام بها صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد إلى بروناي دار السلام يومي 11 و12 أكتوبر 2016.

وأضافت ان الاجتماع تناول أطر تعزيز العلاقات الثنائية المتينة بين البلدين الصديقين واستعراض التعاون الوثيق بين الكويت وبروناي دار السلام في جميع المجالات وبالأخص في القطاعات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية الحيوية إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال مختلف التطورات التي تشهدها القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية.



وأوضحت ان الشيخ صباح الخالد اقام مأدبة غداء على شرف الوزير الضيف والوفد المرافق له في مقر ديوان وزارة الخارجية.

حضر الاجتماع ومأدبة الغداء نائب وزير الخارجية السفير خالد الجارالله ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية السفير الشيخ د.أحمد ناصر المحمد.