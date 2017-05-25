أصدر رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد الخضر امس قرارا بالإفراج عن العسكريين الموقوفين انضباطيا بمناسبة قرب حلول شهر رمضان.
وقالت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الدفاع في بيان صحافي ان القرار صدر بناء على توجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد لمشاركة أبنائه العسكريين أهاليهم الشهر الفضيل.
متمنيا من الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على الجميع بالخير واليمن والبركات، وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان والعزة والرفعة تحت ظل قيادة صاحب السمو الأمير القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء.