هنأ محافظ حولي الفريق أول م. الشيخ أحمد نواف الأحمد صاحب السمو الامير الشيخ صباح الأحمد بحلول شهر رمضان، سائلا المولى عز وجل أن يحفظ سموه من كل مكروه وأن ينعم على سموه بموفور الصحة ودوام العافية وطول العمر.



ورفع المحافظ في برقية تهنئة بعث بها لسموه نيابة عن أبناء المحافظة أسمى آيات التهاني والتبريكات مقرونة بأصدق الأمنيات للمولى عز وجل بأن يعيد هذه المناسبات السعيدة على سموه، وقد تحققت الآمال للوطن الحبيب والأمة العربية والإسلامية، داعيا العلي القدير أن يديم على الوطن الغالي نعمة الأمن والأمان والاستقرار.

على صعيد متصل، بعث محافظ حولي ببرقيات تهنئة مماثلة لسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وسمو رئيس الحرس الوطني الشيخ سالم العلي ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الاحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك هنأهم فيها بشهر رمضان المبارك، آملا أن ينعم المولى سبحانه وتعالى على الوطن الحبيب بمزيد من التقدم والازدهار.