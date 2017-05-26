الأمير في برقية شكر جوابية إلى ولي العهد: الأمن والرخاء والازدهار لوطننا الغالي.. والرقي والرفعة للأمتين العربية والإسلامية

ولي العهد ابتهل إلى المولى عز وجل في برقية بمناسبة حلول شهر رمضان بأن يمد صاحب السمو بعونه وقوته لمواصلة المسيرة العطرة

سمو الشيخ نواف الأحمد تبادل برقيات التهاني مع الغانم والعلي والعبدالله وكبار الشيوخ ومشعل الأحمد والمحمد والمبارك والخالد وكبار المسؤولين



نقل الديوان الأميري إلى المواطنين والمقيمين الكرام تهاني صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بمناسبة حلول شهر رمضان أعاده الله تعالى على وطننا العزيز والمواطنين الكرام بوافر الخير واليمن والبركات.

وأعلن الديوان أن صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وأسرة آل الصباح الكرام سوف يستقبلون كبار رجالات الدولة من المسؤولين وكبار القادة بالجيش والشرطة والحرس الوطني والإدارة العامة للاطفاء والسلك الديبلوماسي في اليوم الأول من هذا الشهر المبارك وذلك في ديوان أسرة آل الصباح الكرام بقصر بيان.

كما أعلن الديوان الأميري عن اعتذار صاحب السمو الأمير عن عدم استقبال اخوانه وأبنائه المواطنين والمقيمين الكرام لهذا العام، سائلا سموه المولى عز وجل أن يمن عليهم بالصحة والعافية وان يتقبل صيامهم وقيامهم بالخير والبركة.

وتوجه الديوان الأميري إلى المولى جل وعلا بأن يحفظ صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد الأمين الشيخ نواف الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ويديم عليهم نعمة الصحة والعافية، وان يعيد هذا الشهر الكريم على وطننا العزيز وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالعزة والكرامة، وان يحقق لكل الدول الإسلامية وشعوبها في مشارق الأرض ومغاربها ما تنشده من رفعة وأمان وتقدم وازدهار.

هذا وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، عبر فيها سموه عن أسمى آيات التهاني وأعز التبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعيا الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذه الأيام المباركة وأمثالها على سموه وهو ينعم بوافر الصحة والعافية والهناء، وعلى وطننا الحبيب والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظه الله بحفظه ورعايته وأن يمده بعونه وقوته لمواصلة مسيرته العطرة وأن يتحقق في عهده كل ما ينشده لكويتنا الغالية وأهلها الأوفياء للمزيد من الأمن والرفاه والسؤدد والعلياء، حفظه الله وأبقاه ذخرا للوطن وراعيا لمسيرتنا ونهضتنا وقائدا للعمل الإنساني.

وقد تلقى سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد برقية شكر جوابية من صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، ضمنها سموه أصدق التهاني والتبريكات على ما عبر عنه سموه من مشاعر طيبة ودعوات صادقة بهذه المناسبة العطرة مبتهلا إلى الباري عز وجل أن يديم على وطننا الغالي نعمة الأمن والأمان والرخاء وأن يوفق الجميع ويسدد على الخير خطانا جميعا لخدمته ورفعة شأنه وتحقيق المزيد مما ننشده له من رقي ونمو وازدهار وأن ينعم على سموه موفور الصحة وتمام العافية وعلى الأمتين العربية والإسلامية وقد تحقق لها كل ما تصبو إليه من رفعة وتقدم وازدهار.

وتلقى سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد برقية تهنئة من رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك ضمنها باسمه ونيابة عن أعضاء مجلس الأمة أسمى آيات التهاني والتبريكات بهذه المناسبة المباركة سائلين المولى جلت قدرته أن يحفظ سموه بعين عنايته وأن يغدق عليه بنعمة موفور الصحة والهناء والعافية مع طول البقاء وأن يبقيه سندا وعضدا لأخيه صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، وأن يحفظهما الله بما حفظ به الذكر الحكيم ويسدد على طريق الخير خطاهما وأن يجعل بلدنا العزيز حصنا للأمان وموئلا للسلام لتبقى الكويت دوما وفي عهدهما الزاهر منارة للمجد ورمزا للعزة.

وقد بعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية شكر جوابية إلى رئيس مجلس الأمة، أعرب فيها عن بالغ الثناء والتقدير على جميل تهنئته بهذه المناسبة المباركة أعادها الله عليه وعلى وطننا العزيز والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن البركات، داعيا الله تبارك وتعالى أن يسبغ عليه وافر الصحة والعافية والسعادة مقرونة بالتوفيق والسداد، سائلا المولى في عليائه لكويتنا الغالية وشعبنا الكريم المزيد من التقدم والرخاء برعاية القيادة الرشيدة لصاحب السمو الامير الشيخ صباح الأحمد ذخرا للبلاد وقائدا للعمل الإنساني.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقيتي تهنئة إلى رئيس الحرس الوطني سمو الشيخ سالم العلي والشيخ مبارك العبدالله الأحمد، عبر فيهما سموه عن خالص التهاني وصادق التبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلا الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة المباركة عليهما بموفور الصحة والعافية وعلى وطننا العزيز وشعبه الوفي بالمزيد من الأمن والتقدم والرفاه برعاية القيادة الحكيمة لصاحب السمو، راعيا لمسيرتنا ونهضتنا وقائدا للعمل الإنساني، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالأمن والخير والازدهار، وعلى العالم أجمع بالسلام والوئام.

كما تلقى سموه برقيات شكر جوابية من سمو الشيخ سالم العلي والشيخ مبارك العبدالله الأحمد، سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الكريمة وأمثالها على سموه وهو ينعم بموفور الصحة والعافية والعمر المديد وعلى الوطن العزيز وأبنائه الكرام بالعز والرفاه بقيادة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

كما تلقى سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد برقيات تهنئة من كبار الشيوخ ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد وسمو الشيخ ناصر المحمد ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك ضمنوها أسمى آيات التهاني وأصدق التبريكات مقرونة بخالص مشاعر الود والوفاء لسموه، معربين عن بالغ التقدير لمسيرة سموه الزاخرة بالبذل والعطاء ودعمه المتواصل لأبناء وطننا الأوفياء، سائلين الله العلي القدير أن يديم على سموه نعمة الصحة ودوام العافية وأن يسدد على طريق الخير خطاه وأن ينعم على بلادنا الحبيبة بدوام الأمن والأمان والتقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو.

وتلقى سموه برقيات تهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك من الوزراء والمحافظين وكبار المسؤولين بالدولة وأعضاء السلك الديبلوماسي والإخوة المواطنين الكرام والمقيمين الأوفياء داخل وخارج الكويت.

وقد بعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقيات شكر جوابية ضمنها سموه شكره وتقديره وتمنياته الطيبة للجميع، داعيا الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذه المناسبة المباركة على الكويت وأهلها الأوفياء بالخير واليمن والبركات وأن يحفظها من كل مكروه وأن ينعم عليها بالأمن والأمان والاستقرار وأن يعيدها على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، سائلا الله العلي القدير أن يرحم شهداءنا الأبرار ويسكنهم فسيح جناته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.