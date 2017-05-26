الناجم: حريصون على تقديم المساعدة للحكومة التنزانية





أشادت نائب الرئيس التنزاني سامية سولوهو حسن بدعم الكويت لمشروعات التنمية في تنزانيا، مؤكدة الدور الريادي للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية والعربية في بلادها.

وذكرت سفارتنا في العاصمة التنزانية (دار السلام) في بيان لـ (كونا) أمس الخميس ان نائبة الرئيس التنزاني اكدت في لقاء مع سفيرنا لدى تنزانيا جاسم الناجم عمق العلاقات الثنائية بين بلادها والكويت، مشيرة الى الدور البناء الذي يقوم به الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية في تعزيز العلاقات بين البلدين.

ولفتت سولوهو حسن الى اول مشروع بتمويل الصندوق الكويتي في تنزانيا في عام 1975 ، مؤكدة ان الكويت تحتل مكانا مرموقا بين دول العالم في مجال الاعمال الخيرية والانسانية في معظم دول العالم.

واكدت سعي الجانب التنزاني لتعزيز الشراكة مع الجمعيات الخيرية الكويتية بما فيها جمعية الهلال الاحمر الكويتي من اجل اقامة المشروعات التنموية في بلادها، مشيرة الى مشروع صحي يتعلق بصحة المرأة والطفل في تنزانيا وتموله الهلال الاحمر الكويتي وتقوم السفارة الكويتية بالاشراف على تنفيذه.

من جانبه، اعتبر السفير الناجم ان تبني نائبة الرئيس للمشروع المذكور وتعهدها بالحضور لتدشينه خطوة من شأنها ان تضمن نجاحه وتكراره في عدد من المراكز الطبية في انحاء تنزانيا، مؤكدا ان ذلك سيشجع الهلال الاحمر الكويتي على مواصلة دعم وتمويل برامج مماثلة.

واكد الناجم الحرص على تقديم المساعدة للحكومة التنزانية في المشروعات التنموية لاسيما في قطاعي الصحة والتعليم.

وجرى اللقاء بين نائب الرئيس التنزاني والسفير الناجم بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وكذلك فرص الاستثمار المتاحة في تنزانيا للجانب الكويتي لاسيما في قطاعي الزراعة والتعدين.