قام رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد الخضر، بزيارة قاعدة محمد الأحمد البحرية صباح امس، وكان في استقباله آمر القوة البحرية اللواء الركن بحري خالد الكندري وعدد من كبار ضباط القوة البحرية.

بدأت الزيارة بكلمه لآمر القوة البحرية رحب خلالها برئيس الأركان والحضور، معربا عن امتنانه بمثل هذه الزيارات، بعدها استمع الخضر الى إيجاز مفصل عن المهام والواجبات المنوطة بالقوة البحرية، ثم اطلع على طريقة سير العمل وتنفيذ المهام والواجبات الموكلة اليها، ومدى الجاهزية القتالية والفنية والإدارية للقوة البحرية.

وفي ختام الزيارة أشاد الخضر بجهود منتسبي القوة البحرية ونقل لهم تحيات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد، مؤكدا سعادته بسعي قيادة القوة البحرية دائما للارتقاء إلى مستوى عال من الأداء، حتى يكون الجيش الكويتي دائما على أتم الاستعداد، منفذا لمهامه التي أوكلت إليه ليصون أمن واستقرار وطننا العزيز تحت ظل قيادة صاحب السمو الأمير القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ صباح الأحمد، وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء.