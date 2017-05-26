ضعوا مصلحة الوطن والذود عنه نصب أعينكم

قلد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد، صباح امس ضابطين برتبة ملازم أول وضابطا برتبة ملازم أول طبيب، وذلك بعد صدور المرسوم الأميري بتوليتهم ضباطا بالجيش الكويتي.

بدأت مراسم التولية بقراءة المرسوم الأميري، بعدها قام الخالد بتقليدهم الرتب، ومن ثم أدى الضباط القسم القانوني بهذه المناسبة، بعد ذلك هنأ الخالد الضباط بحلول شهر رمضان المبارك، حيث رفع أسمى آيات التهاني إلى صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء والشعب الكويتي الوفي والمقيمين.

كما هنأ الخالد الضباط وبارك لهم ولذويهم حصولهم على ثقة صاحب السمو الأمير القائد الأعلى للقوات المسلحة، قائلا: الآن وانتم مقبلون للخدمات الطبية والصرح الطبي لوزارة الدفاع، أنا ورئيس الأركان ونائب رئيس الأركان كلنا نسعى لتطوير هذا الصرح الطبي، لذا يتطلب ذلك أن تكونوا عند حسن الظن بكم، وأن تحافظوا على هذا القسم، وأن تضعوا مصلحة الوطن والمحافظة عليه والذود عنه نصب أعينكم، راجيا الله العلي القدير لكم التوفيق والنجاح في حياتكم العلمية والعملية لخدمة وطننا الحبيب.

حضر مراسم التقليد والتولية رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد الخضر، ونائب رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن عبدالله النواف وعدد من كبار ضباط الجيش.