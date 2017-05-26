بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة ذكرى العيد الوطني للمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، متمنيا سموه لجلالته دوام الصحة والعافية وللمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وشعبها الكريم كل التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لجلالته.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة ذكرى العيد الوطني للمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة متمنيا لجلالته موفور الصحة ودوام العافية.

كما بعث رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك ببرقية تهنئة مماثلة.

هذا، وبعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس ماوريسيو ماكري رئيس جمهورية الأرجنتين الصديقة، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده متمنيا لفخامته موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق دوام التقدم والازدهار.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس ماوريسيو ماكري، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده متمنيا لفخامته موفور الصحة والعافية.

كما بعث رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك ببرقية تهنئة مماثلة.