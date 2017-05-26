أشاد سفير الكويت لدى قطر حفيظ محمد العجمي بالانجازات التي يحققها الطلبة الكويتيون المنتسبون الى أكاديمية قطر للقادة وحرصهم على اكتساب العلوم والمعارف العسكرية لتطوير مهاراتهم المتنوعة.

وقال السفير العجمي لـ «كونا» عقب تفقده الطلبة الكويتيين في الأكاديمية ان «الأكاديمية تساهم في مضي طلبتا قدما في ميدان العلم وتجاوز كل تحديات الغربة من اجل الحصول على العلوم التي تحتاجها البلاد وتعود بالنفع عليها».

وأعرب عن تقديره للدور الذي تقوم به الأكاديمية وهي عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع تجاه ابناء مجلس التعاون الخليجي بصورة عامة والطلبة الكويتيين بصورة خاصة والاهتمام بهم وتلمس احتياجاتهم عن قرب.

وأشار إلى اعتزازه بأكاديمية قطر للقادة كصرح علمي متميز والمستوى الرفيع في الأداء التعليمي والاسلوب التربوي وما نتج عنه من مخرجات تعليمية انعكست بشكل ايجابي على الطلاب.

وأضاف انه قام بجولة في الأكاديمية واطلع على انجازات الطلبة الكويتيين واستمع الى آرائهم وملاحظاتهم في مختلف جوانب العملية التربوية.

وقال السفير العجمي انه اجتمع خلال زيارته مع مدير أكاديمية قطر للقادة العميد الركن علي احمد الكواري، حيث قدم له عرضا موجزا عن رؤية الأكاديمية ورسالتها والأهداف التي تسعى لتحقيقها ومشاريعها المستقبلية.

وأفاد بأن الاجتماع تطرق إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك وخصوصا القضايا ذات العلاقة بالتربية والتعليم وآلية ربط التعليم بالمحيط الاجتماعي والثقافي للمجتمع المحلي وتوثيق أواصر الصلة بين المدرسة ومؤسسات المجتمع المدني.

ورافق السفير العجمي خلال زيارة اكاديمية قطر للقادة السكرتير الثالث في سفارة الكويت لدى قطر محمد عيسى العمر.