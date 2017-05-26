استقبل القنصل العام للقنصلية العامة للكويت في إمارة دبي والإمارات الشمالية ذياب الرشيدي وفد مجلس الأعمال الكويتي في دبي وذلك بمناسبة مرور عام كامل على تدشين أعماله.

واستعرض القنصل الرشيدي مع رئيس مجلس الأعمال الكويتي بدبي والإمارات الشمالية سعد الربيعان اهم الإنجازات التي حققها المجلس على مدار عام كامل وكيفية تطوير أدائه خلال الفترة القادمة.

وأشاد القنصل الرشيدي في تصريح لـ «كونا» بالأداء «المتميز» لمجلس الأعمال الكويتي بدبي ونجاحه في استقطاب المزيد من الشركات الكويتية العاملة في الإمارة وإقامة الفعاليات الاقتصادية التي تعزز الروابط والعلاقات المتبادلة بين مجتمع الأعمال الكويتي ونظيره الإماراتي.

وقال الرشيدي ان القنصلية الكويتية بالتعاون مع أعضاء اللجنة التأسيسية للمجلس بذلت الكثير من الجهود التي ساهمت في إنجاح تأسيس (مجلس الأعمال الكويتي في دبي والإمارات الشمالية) وهو ثاني مجلس أعمال خليجي يتم تدشينه برعاية غرفة تجارة وصناعة دبي.

وأضاف ان المجلس استطاع ان ينجز الكثير من المشاريع التي كان يهدف إلى إنجازها ما أدى إلى ابراز اسم الكويت من بين ٤٩ مجلس أعمال ناشطا داخل الإمارة.

واكد الرشيدي استمرار القنصلية الكويتية في دبي بمد يد العون المساعدة للمجلس لتحقيق أهدافه وترويجه كمظلة التقاء لجميع الشركات الكويتية العاملة في إمارة دبي والإمارات الشمالية.

من ناحيته، قال رئيس مجلس الأعمال الكويتي سعد الربيعان لـ «كونا» ان المجلس أقام الكثير من الفعاليات والأنشطة التي أبرزت أسماء الشركات الكويتية العاملة في دبي وتعريف قطاع الأعمال الإماراتي لها.

وتوجه الربيعان بالشكر للقنصلية الكويتية في دبي ممثلة بالقنصل الرشيدي وكل العاملين على ما قامت به من جهود كبيرة ومهمة ليتمكن مجلس الأعمال الكويتي رؤية النور والبدء بأعماله المختلفة.

وأضاف ان المجلس استطاع ان يقيم أكثر من 15 فعالية وحملة متخصصة تراوحت مجالاتها بين الاقتصادية والاستثمارية والاجتماعية والوطنية.

وأوضح ان المجلس استطاع رفع مستوى الوعي لدى الشركات الكويتية العاملة حول القوانين التجارية الإماراتية والفرص المتاحة لها في امارة دبي من خلال إصدار المواد التعريفية المطبوعة والإلكترونية.

وأضاف ان مجلس الأعمال الكويتي قام خلال السنة الأولى من عمله بتوقيع مذكرات تفاهم وعقد شراكات مع الجهات الحكومية الإماراتية الخاصة للحصول على تسهيلات ومميزات حصرية لأعضاء المجلس بما يسهم في تسهيل مزاولة أعمالهم وفتح مجالات أوسع لنموها.