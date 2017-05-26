قدم سفيرنا لدى أوزبكستان والمحال إلى جمهورية أفغانستان الإسلامية أحمد الجيران أوراق اعتماده إلى رئيس جمهورية افغانستان محمد أشرف سفيرا غير مقيم لدى افغانستان.

وقالت السفارة الكويتية لدى اوزبكستان في بيان تلقته «كونا» أمس الخميس ان السفير الجيران اكد خلال لقائه الرئيس الأفغاني دعم الكويت لحكومة افغانستان لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية التي تمر بها البلاد.

وشدد السفير على أهمية التصدي للإرهاب والتطرف من خلال تكثيف التعاون مع جميع المنظمات الدولية والمجتمع الدولي.

من ناحيته، اكد رئيس افغانستان ان الكويت كانت سباقة بدعم بلاده في شتى المجالات المختلفة وفي جميع المحافل الدولية ومساعدتها للمحافظة على تماسك المجتمع الأفغاني واستقراره، مشيدا بالعلاقات المتميزة بين حكومتي البلدين.

ونوه بالدور الكبير الذي يقوم به الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية عبر دعم الكثير من المشاريع في جمهورية افغانستان.