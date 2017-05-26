أسامة دياب

قال نائب وزير الخارجية خالد الجارالله بشأن التصريحات التي نسبت الى امير قطر اخيرا إننا بالفعل نتابع باهتمام بالغ هذه التطورات المؤسفة، ونحن نثق تماما بأن عراقة تجربة دول التعاون قادرة على استيعاب مثل هذه الأمور وغيرها، ونستذكر عندما نتابع هذه التطورات اننا منذ ايام خرجنا من قمم الرياض وكانت ناجحة ومؤثرة ونتائجها ايجابية ونعيش زخمها.



وأضاف الجارالله على هامش حفل السفارة الروسية بمناسبة العيد الوطني امس، إننا لدينا ثقة كبيرة بقدرة دول التعاون على استعياب هذه الأمور ولدينا ثقة بحكمة قادتنا ورؤاهم التي ستمكننا من احتواء اي تداعيات سلبية لهذه التطورات، مبينا ان الاتصالات مع دول مجلس التعاون موجودة ولم تتوقف قبل هذه التطورات او بعدها.



وعن مدى تأثير هذه التطورات على تماسك دول مجلس التعاون الخليجي، قال اننا لا نريد ان نسمع وصف انهيار مجلس التعاون، لان هذه التجربة الصلبة قائمة على قناعة راسخة لدى قادة دول مجلس التعاون وهي تجربة حيوية وخلاقة وثقتنا كبيرة بانها قادرة على استيعاب المطبات التي يمكن ان تتعرض لها دول مجلس التعاون في مسيرتها، وهذه التجربة ستسير الى مزيد من التقدم وتحقيق الآمال والتطلعات لشعوب دول مجلس التعاون.



ووصف تصريحات وزير الخارجية القطري بأنها ايجابية، واعتقد ان دول مجلس التعاون كلها تسعى الى تعزيز وتطوير ودعم العلاقات فيما بينها، مبينا ان هذه الفترة هي فترة تجديد الحيوية لدول مجلس التعاون.



وأكد الجارالله ان الكويت لم تتوقف ولن تتوقف على الإطلاق في جهودها لرأب الصدع الخليجي- الخليجي، وهو ليس صدعا وانما تطور ليس ايجابيا، ولكن الكويت لديها استعداد وقد عودت دول المجلس على التحرك لاحتواء اي احتقان بين الأشقاء.



لافتا الى اننا لم نسمع عن سحب السفراء الا بالصحافة.