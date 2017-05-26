كشف نائب وزير الخارجية السفير خالد الجارالله امس عن زيارة مرتقبة لرئيس جمهورية روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين للكويت.

واشار الجارالله في تصريح للصحافيين عقب مشاركته في حفل السفارة الروسية لدى البلاد بعيدها الوطني ان زيارة الرئيس بوتين ربما تشمل بعض دول المنطقة.



واكد ان العلاقات متميزة وتاريخية بين الكويت وروسيا الاتحادية موضحا ان "تواجد روسيا في المنطقة قديم جدا والكويت اول دولة انشأت علاقات مع روسيا في الخليج العربي".



واشار الجارالله الى زيارته الاخيره لموسكو لعقد اجتماع عمل اللجنة الكويتية - الروسية المشتركة مؤكدا ان الاجتماع كان مثمرا وبناء وان اللجنة المشترك تجتمع بشكل منتظم لتفعيل مجالات التعاون بين البلدين.



ولفت الى الدور الدولي والاقليمي المهم الذي تلعبه روسيا الاتحادية في المنطقة مضيفا ان "الكويت على تشاور دائم مع الاصدقاء في روسيا".



وحول التعاون في المجال العسكري قال الجارالله ان هذا التعاون موجود منذ زمن طويل بين البلدين وهو متطور، مؤكدا ان التعاون مع روسيا في هذا المجال "كبير ونعلق عليه امال كبيره في تعزيز قدرات الكويت الدفاعية".